Mugnano | 20enne fermato al posto di blocco | arrestato dopo controllo dello scooter

I carabinieri della sezione operativa di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 20enne. Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo in via quattro ...

In una scatola incollata artigianalmente nel vano motore dello scooter altre 35 dosi di cocaina. Il 20enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.