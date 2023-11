Mps | tonfo in Borsa -7 | 9% dopo collocamento 25% Mef | scambi boom

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) Milano, 21 nov. (askanews) – Pioggia di vendite in, con, su Mpsillampo del 25% del capitale della banca da parte del Tesoro ad un prezzo di 2,92 euro, pari a uno sconto del 4,9% rispetto al prezzo di chiusura del 20 novembre, per un incasso complessivo di 920 milioni. Sulla performance del Monte, reduce da un recente rally, pesa la cessione a sconto: le azioni hanno lasciato sul terreno il 7,94%, chiudendo a 2,828 euro, al di sotto quindi del prezzo dell’accelerated book building rivolto agli investitori istituzionali che ieri sera in poche ore ha ricevuto richieste pari a oltre 5 volte l’ammontare iniziale, alzando l’offerta dal 20% al 25%. Fortissimi gli, con il 7,9% del capitale passato di mano, pari a oltre 100 milioni di titoli. Con ...