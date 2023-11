Morte Giulia Cecchettin | nuovo inquietante dettaglio | le carte del gip

Leggi su notizie

(Di martedì 21 novembre 2023), emerge unin merito all’uccisione della 22enne: ecco cosa dicono ledel gip Emergono nuovi colpi di scena in merito all’uccisione di, la studentessa 22enne di cui si erano perse completamente le tracce per una settimana, Secondo quanto riportato dalledel gip pare che il killer, Filippo Turetta, l’abbia accoltellata la prima volta intorno alle 23:18 mentre si trovavano nel parcheggio davanti alla sua casa. Successivamente l’ha immobilizzata con del nastro adesivo, poi l’ha spinta nella sua auto ed in pochi minuti è arrivato nella zona industriale di Fossò.e Filippo Turetta (Ansa ...