Morta la madre di Roberta Capua | Marisa Jossa fu Miss Italia come la figlia

(Di martedì 21 novembre 2023) Grave lutto per. E’la mamma. Nata nel 1938, si è spenta a Napoli all’età di 85 anni.furono elette entrambenel 1959 enel 1986. La conduttrice ha ricordato la mamma con un post su Instagram accompagnata da una foto e da due parole: “Ciao mamma”. La donna era rimasta vittima di un grave incidente stradale quando aveva 76 anni. Era stata investita da uno scooter all’uscita del mercatino di Antignano a Napoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza soprattutto dal mondo dello spettacolo, tra cui quelli di Tosca D’Aquino, Simona Ventura, Francesca Barra, Dalila ...

