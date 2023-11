Morta Anna Kanakis | ex modella ed attrice | Miss Italia nel 1977

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 novembre 2023) Mondo dello spettacolono in lutto. A soli 61 anni è. Ex, nel, venne eletta. Poi, la carriera da, impegnata in quasi trenta tra film e fiction, quindi l’impegno politico e, infine, la scrittura. L’annuncio della sua scomparsa è stato diffuso dal marito Marco Merati Foscarini. Le esequie sono in programma a Roma il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Figlia di padre greco e di madre originaria di Tortorici,a soli 15 anni nel settembrefu elettaa Sant’Eufemia d’Aspromonte. Fu la prima ragazza così giovane ad essere ...