Morgan | X Factor silura il musicista | “Inappropriato”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 21 novembre 2023) Il rapporto tra Xfinisce qui e in modo neanche troppo sereno. Sky Italia e Fremantle hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di collaborazione con il, ovvero la sua partecipazione al suo programma come giudice. Lo comunica Sky con una nota nella quale si precisano le motivazione alla base della scelta: “Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X, ed è prioritario che tutto si svolga in un ...