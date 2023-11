Morgan tuona contro Fedez | «E’ stato violento davanti a mia figlia | ha detto ‘o lui o io fuori dai cogli*ni’ | mi ha minacciato Sky deve fornire i video»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 21 novembre 2023) Staffelli e(US Striscia la Notizia) Striscia la Notizia raggiunge, dopo l’espulsione da X Factor, dove il cantautore fino a giovedì era uno dei giudici insieme a, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Una consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli che diventa l’occasione per l’artista di vuotare il sacco e dire la sua su tutta la vicenda. “X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati“ attacca, accusando la presenza di “una cricca italiana, formata tra gli altri da, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca”. L’ormai ex giudice di ...