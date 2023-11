Morgan-Sky | un’altra occasione persa

Leggi su tpi

(Di martedì 21 novembre 2023) Premessa, anzi ante-factor per giocare col suo stesso titolo: X Factor è il migliore talent musicale del mondo. L’ho sempre sostenuto, e il passaggio da Rai a Sky del format ha reso più solida la mia opinione. Ma qualcosa negli ultimi anni della messa in onda satellitare deve aver provocato un calo di appeal del programma, riducendo a zero le possibilità discografiche per i concorrenti e i vincitori usciti dalla macchina televisiva. Penso a una fase di stanca per la liturgia dello show sempre rigido e immutabile perché così è stato concepito da Simon Cowell, ma soprattutto alla oggettiva debolezza della giuria (si sa che sono i giudici che fanno il programma, più dei cantanti) composta anno dopo anno da nomi non troppo bene assortiti e a volte per niente centrati. Misceliamo bene ed ecco spiegato perché X Factor non riesce ad ingranare da tempo ed ogni volta il suo rinnovo è incerto ...