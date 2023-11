Morgan fuori da X Factor | è ufficiale Chi prende il suo posto ora?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 21 novembre 2023) Con un comunicato stampa Sky Italia e Fremantle Italia hanno confermato cheda X2023. L'emittente e la casa di produzione hanno deciso di interrompere la collabzione e Marco Castoldi non sarà più giudice del talent show. Questa mossa è maturata anche in seguito alle dichiarazioni del cantautore a Fanpage.it, in cui aveva esla sua frustrazione per non aver potuto realizzare appieno la sua visione per il programma. Il comunicatorilasciato dalla produzione conferma che la decisione di escludereda Xè stata presa a causa dei suoi "ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati". Questi comportamenti sarebbero stati manifestati non solo nei confronti della produzione, ma anche durante le ...