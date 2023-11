Morgan fuori da “X Factor” | «Comportamenti inappropriati» E lui replica | “Editto satellitare emanato”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Neanche è tornato, dopo anni di assenza, al banco dei giudici di X, che già è: Sky Italia e Fremantle Italia hanno infatti deciso «di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione cone la sua presenza» al talent in veste di giurato. Una disposizione che conferma le voci circolate nei giorni scorsi in merito a un possibile licenziamento del musicista e che ha effetto immediato. Pertanto, il musicista non parteciperà alla prossima puntata del programma, in calendario giovedì: al suo posto ci sarà dunque un altro giudice, il cui nome al momento non è ancora stato reso noto.da “X”: «incompatibili e» Una valutazione – si legge nella nota congiunta di Sky e Fremantle – ...