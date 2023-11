Morgan fa causa ad X Factor | “Non si può licenziare un lavoratore senza una ragione”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionepassa al contrattacco: dopo la notizia del suo licenziamento come giudice di X, l’artista ha deciso di farealla produzione del talent. Infatti, secondo lui avrebbero preso provvedimentidelle reali motivazioni e per questo andrebbero contro qualsiasi normativa sul lavoro. Repubblica ha avuto l’occasione di intercettare: ecco le sue parole.2023: “Non si puòun...