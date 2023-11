Morgan fa causa a “X Factor” | “Fedez mi ha aggredito davanti a mia figlia di 3 anni”

Morgan fa causa a X Factor : «Licenziamento illegittimo - non la passeranno liscia. Fedez mi ha aggredito davanti a mia figlia di 3 anni»

Morgan, la verità dopo il licenziamento: "Da X Factor sono venuti a cercarmi con insistenza. Fedez Terribile e violento"

...tuttavia costretti ad intervenire affinché sia fatta chiarezza circa le accuse lanciate da... ovvero quella del televoto: "La gara - precisa - risulta ora fortemente alterata adell'...

Morgan fa causa a X Factor: «Licenziamento illegittimo, Fedez mi ha aggredito davanti a mia figlia di 3 anni» ilmattino.it

Morgan è una furia: pronto a fare causa a "X Factor". E accusa Fedez di averlo aggredito Libero Magazine

MORGAN: ho sentito che si remava per farmi sentire non incluso

Morgan non ci sta all’"editto satellitare”, come da lui definito e, oggi pomeriggio, ha organizzato una conferenza stampa su WhatsApp per dire la sua ...

Morgan dopo l’eslcusione da X Factor: “Non so nulla degli Astromare. Fare causa Non me ne frega”

Nel corso della conferenza stampa convocata dopo la sua esclusione da X Factor, Morgan ha parlato del destino degli Astormare, suo unico gruppo ...