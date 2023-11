Morgan cacciato da X-Factor? Bugo lo umilia così | spietato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) L'esclusione dida Xsembra aver divertito molto, il cantante che conaveva partecipato a Sanremo 2020. I due non riuscirono a portare a termine la loro esibizione sul palco dell'Ariston per via di alcune incomprensioni dietro le quinte e per questo alla fine furono eliminati dalla gara. I rapporti tra i due, insomma, non sembravano essere dei migliori e a quanto pare continuano a non esserlo. Lo dimostrerebbe il recente commento disulle sorti del collega a X. Sky Italia e Fremantle, attraverso una nota pubblicata sui social, hanno comunicato l'interruzione del rapporto di collaborazione cone della sua presenza come giudice a X“a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati”. E ...