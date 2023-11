Monza | 21enne molestata in stazione Le due parole della madre

Leggi su 361magazine

(Di martedì 21 novembre 2023) che ha denunciato l’accaduto anche alle autorità Una ragazza di 21 anni è statanellaferroviaria di, solo la sua fuga ha evitato il peggio. Come tutte le mattine, la giovane è stata accompagnata alladallaper prendere il treno per raggiungere l’Università. La donna attendeva il messaggiofiglia, in cui le diceva di essere sul treno, invece l’ha vista ritornare il lacrime e sconvolta. La giovane le ha poi confessato di essere statada due uomini, uno l’avrebbe palpeggiata mentre l’atro le avrebbe rivoltoche la giovane non ha capito. I due soggetto sembra non siano di nazionalità italiana. Lagiovane ha denunciato il fatto alle autorità e ha ...