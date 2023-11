Montalto | al via la rassegna culturale “Il venerdì dell’autore”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 novembre 2023), 21 novembre 2023 – “Il” è ladi incontri e presentazioni di libri che si terrà tra il 24 novembre e il mese di gennaio presso le sale della Biblioteca Comunale didi Castro. L’Amministrazione comunale desidera invitare tutti gli appassionati di lettura e gli amanti del territorio a partecipare alle iniziative che daranno spazio a quei concittadini che hanno recentemente realizzato e visto pubblicare la propria opera.24 novembre alle ore 18 si terrà l’evento di presentazione dellaalla presenza di tutti gli autori e di esperti del settore. “Apriamo una finestra– dichiara l’Assessore alla Cultura Anna Maria Fabi – per far vivere i locali della Biblioteca e per mettere in risalto ...