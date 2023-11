Mobilità Roma – M5s e LcR | “Ennesima tragedia sulle strade della Capitale | Gualtieri intervenga”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) “Ancora un mortodel Municipio IX per l’inerziaGiunta, troppo impegnata a fare propaganda. L’incrocio tra via di Castel di Leva e via Renato Caccioppoli era stato oggetto di varie richieste di cittadini e di ben due atti, uno municipale e uno capitolino, con un ordine del giorno a firma M5S e Lista Civica Raggi votato in Campidoglio in assestamento di bilancio nel 2022. Nell’odg si prevedeva l’installazione di un semaforo a chiamata, dopo che era andata a vuoto la realizzazione dell’attraversamento luminoso previsto nel protocollo di Formula E stipulato con il Municipio IX ad aprile 2022. I cittadini non hanno mai smesso di chiedere: l’ultima volta anche nel corso dell’assemblea svoltasi qualche mese fa proprio a Casal Fattoria, dove ricevettero rassicurazioni per un prossimo intervento. ...