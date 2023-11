Mo | Oms | ' solidali con operatori ospedale Al-Awda di Gaza'

(Di martedì 21 novembre 2023) Tel Aviv, 21 nov. (Adnkronos) - L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha affermato di essere solidale con glisanitari dell'Al-, nel nord di, dopo che tre medici e un accompagnatore di un paziente sarebbero stati uccisi in un attacco alla struttura. "Molte altre persone sono rimaste ferite. L'ha anche subito danni sostanziali", ha aggiunto l'Oms che ha documentato 178 attacchi sanitari nella Striscia diche hanno provocato 553 morti e 696 feriti, inclusi 22 morti e 48 feriti tra glisanitari in servizio.

