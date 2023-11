Mo | Msf | ' uccisi due nostri medici in attacco ospedale di Al Awda**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Gaza, 21 nov. (Adnkronos) - "Senza Frontiere (Msf) è inorridita dall'one di due suoi, il dottor Mahmoud Abu Nujaila e il dottor Ahmad Al Sahar, e di un terzo medico, il dottor Ziad Al-Tatari, a seguito di unall'di Al Awda, uno degli ultimi ospedali funzionanti nel nord della Striscia di Gaza. Il nostro pensiero va alle loro famiglie e a tutti i colleghi in lutto per la loro morte". Lo scrive in un comunicato l'organizzazione sanitaria umanitaria. "Il dottor Abu Nujaila e il dottor Al Sahar si trovavano nella struttura quando è stata colpita al terzo e al quarto piano - dichiara Msf - Anche altro personale medico, compreso quello di Msf, è rimasto gravemente ferito. Msf ha regolarmente informato le parti in conflitto che l'Al Awda era un...