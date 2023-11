(Di martedì 21 novembre 2023) Tel Aviv, 21 nov. (Adnkronos) - Il potenziale accordo diè “ragionevole” e fornirà alcuni vantaggi sia a Israele che ai palestinesi. “Ma non” a. Lo ha detto l'editorialista di Haaretz Gideon Levy ad Al Jazeera. “I problemi sono ancora davanti a noi, la guerra è ancora davanti a noi, la sofferenza della maggior parte degli ostaggi è ancora davanti a noi e, soprattutto, la sofferenza del popolo di Gaza è ancora, in ultima analisi, ancora davanti a noi." Levy ha detto che la “fine del gioco” di Israele rimane sconosciuta a Gaza, e si aspetta che la guerra israeliana continui dopo la fine della. “Niente acqua, né elettricità, né medicine: dove porta tutto ciò? Penso che nessuno abbia una risposta e dobbiamo solo sperare che questo accordo, ora, ...

All'Onu approvata risoluzione per tregua umanitaria immediata a Gaza

Onu vota per 'immediata tregua umanitaria' a Gaza. L'Italia si astiene - Schlein : 'un errore'

Gaza - la diretta – Reuters : “Hamas accetta l’accordo mediato dal Qatar. Tre giorni di tregua in cambio di 50 ostaggi”. Ma Israele non ha ancora dato l’ok

I media israeliani : «Possibile accordo per una tregua di 4 giorni e il rilascio di 50 ostaggi» Xi per una conferenza internazionale di pace

I media israeliani : «Possibile accordo per una tregua di 4 giorni e il rilascio di 50 ostaggi»

Guerra Israele - Hamas, Netanyahu sugli ostaggi: "Facciamo progressi". Media: "I guerriglieri rilasceranno 30 bambini, 8 madri e 12 donne"

In tanti sognano ovviamente di tornare a casa, ma su questo le indiscrezioni che rimbalzano da Israele non consentono ottimismo: le truppe rimarranno nel nord durante lae ai profughi non sarà ...

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Haaretz, «tregua di 4 giorni e rilascio di 50 ostaggi e 150 ... Il Sole 24 ORE

Ultimo'ora: Mo: media, 'tregua non risolverà nulla a lungo termine' La Svolta

Guerra in Medio Oriente Israele verso la tregua e lo scambio di prigionieri

Una tregua di 4-5 giorni a Gaza a partire da giovedì o venerdì prossimi e lo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas: 50 ostaggi per 150 detenuti palestinesi.

Guerra in Medio Oriente Israele verso la tregua e lo scambio di prigionieri con Hamas

Una tregua di 4-5 giorni a Gaza a partire da giovedì o venerdì prossimi e lo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas: 50 ostaggi per 150 detenuti palestinesi.