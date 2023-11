Mo | Gallant | ' Israele continuerà a fare pressioni per rilascio ostaggi'

Israele alla conquista anche del sud della Striscia - Ministro della Difesa Gallant : "Controllo di Gaza city quasi completo - ora via a fase 2"

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi |Gaza - raid su sede Onu - numero significativo di morti. Gallant : «Mio nipote come il più piccolo ostaggio - li salveremo»

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi |Continuano i combattimenti intorno all’ospedale Al Shifa di Gaza. Gallant : «Mio nipote come il più piccolo ostaggio. Faremo di tutto per riportarli a casa»