Mo | Amman rifiuta di evacuare ospedale giordano da campo a Gaza

(Di martedì 21 novembre 2023), 21 nov. (Adnkronos) -ha comunicato che non darà ascolto all'ordine di Israele dil'da. Lo riporta al Jazeera. Il primo ministroBisher al-Khasawneh ha aggiunto che l'esercitosta rafforzando la propria presenza lungo il confine in vista degli sviluppi a. Lo riportano i media statali giordani.

Gli USA hanno bisogno della guerra di Gaza

Ma Il Cairo e, anch'essi inondati di armi statunitensi e finanziariamente in bancarotta, non ... mentrecategoricamente un cessate il fuoco in Palestina. Il congelamento del progetto ...

Ultimo'ora: Mo: Amman rifiuta di evacuare ospedale giordano da ... La Svolta

Medioriente, von der Leyen ricevuta a Amman dal re di Giordania - Il ... Il Sole 24 ORE

Blinken difende il diritto di Israele alla difesa ma promette uno Stato palestinese

In un incontro con i partner arabi della regione il Segretario di Stato ribadisce il diritto di Israele a difendersi e il dovere di impedire ad Hamas di rafforzarsi ...