Mio figlio era un duro col cuore di meringa

(Di martedì 21 novembre 2023) Aveva lo sguardo da eroe noir, la posa - e la prosa - da boxeur, un'idea letteraria del mondo che basculava da Raymond Chandler a Bukowski, sottofondo swing stile Chicago anni 30, ma tra i Navigli milanesi densi di nebbia e di cadaveri. Andrea Pinketts è tornato e lotta ancora insieme a noi. Mentre si rievoca Le Figaro quando lo riteneva “una leggenda vivente”, a Book City HarperCollins annuncia una nuova collana di titoli antichi- tra prenotazioni e entusiasmo della criticadi Andrea Pinchetti in arte G. Pinketts, scrittore e giornalista investigativo milanese, vincitore di varie edizioni del MystFest e di un Premio Scerbanenco, morto nel 2018. Si parte con le 256 pagine di Lazzaro, vieni fuori (euro 15) genesi della letteratura pinkettsiana «fra Peter Pan e il Mostro di Dusseldorf, fra Mary Poppins e Mary Reilly, fra pedofili e cinefili, fra Swift e swing». Siamo tutti entusiasti. Ma ...

Filippo Turetta - il padre manda un messaggio al papà di Giulia Cecchettin : «Perdono - mio figlio dovrà pagare per quello che ha fatto»

I tabù della Russia sulla guerra in Ucraina: tra nuove reclute, migliaia di dispersi e la repressione dei familiari lasciati soli a cercarli

"Scrivete - spiega - in modo che vengano e prendano accordi per scambiarvi con". E così, in questo adattamento di un racconto di Lev Tolstoj , una delle madri dei soldati fa proprio ...

Carlotta Mantovan ospite da Antonella Clerici: la confessione sulla figlia

Carlotta Mantovan si è commossa parlando di sua figlia Stella nel salotto tv di Antonella Clerici. Carlotta Mantovan è stata ospite dell’amica Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno, e si è ...

In un film russo del 1996 (titolo: Il prigioniero delle montagne ), un anziano ceceno, Abdul-Murat, con un figlio prigioniero in Russia ordina a due soldati russi catturati nel Caucaso settentrionale ...