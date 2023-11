Milano-Cortina | Malagò | ‘laboratorio antidoping? Fuori tempo massimo | serve impegno entro il 30'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “Laboratorio? Siamo già, e se parti un quarto d'ora dopo la maratona non è detto che la finisci. L'ho raccontato al Cio, al Consiglio Nazionale, agli stakeholder, non so più cos'altro devo fare: ho mandato lettere a tutti i governi precedenti, purtroppo l'attuale eredita questa vicenda in cui oggi il laboratorio è ubicato in un posto che non rientra nelle regole del gioco. Se non si trova una soluzione che permetta di trasferire uffici e macchinari in una nuova struttura, peraltro già individuata, l'Italia perderà le analisidi2026. Per evitarlo occorre una lettera, concerto, da inviareil prossimo 30 novembre". Questo l'allarme lanciato ...