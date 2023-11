Milano-Cortina | Malagò | ' con legislatura di 5 anni non ci sono alibi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. - (Adnkronos) - "Da quando abbiamo preso le Olimpiadi siamo al quinto governo, adesso sulla carta dovrebbe esserci unapiena. Non ci". Così il presidente del Coni, Giov, intervenuto al Social Football Summit a Roma."Noi per organizzare i giochi dinon abbiamo ricevuto un euro -aggiunge il numero uno dello sport italiano-. Dal governo arrivano 3 miliardi e 400 milioni per fare tutto. Da noi non c'è pianificazione, c'è sciatteria. Ci deve essere un'unica cabina di regia per pianificare i prossimirispettando l'ambiente e valorizzando l'esistente. A quel punto lo sport può avere speranza per essere ai vertici del mondo ed essere strumento di lavoro".