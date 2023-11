Milan | Pioli candidato tra i Best Coach ai Globe Soccer Awards ’23

Leggi su dailymilan

(Di martedì 21 novembre 2023) Dai giocatori fino ai procuratori, passando per agenti e società: ogni anno ilpremia i migliori esponenti del mondo del calcio dell’anno. L’allenatore delStefanoè statonella categoria2023 insieme a tanti altri suoi importanti colleghi. Ancelotti, Arteta, Guardiola, Inzaghi, Tuchel, ma anche Spalletti, Scaloni, Xavi e De Zerbi: il tecnico delcompeterà con molti dei migliori allenatori in circolazione. A votare saranno i tifosi da tutto il mondo che dovranno decidere chi di loro è stato il migliore del 2023. Vincere non sarà facile maquest’anno ha dimostrato di essere un allenatore di altissimo livello. Il 2023 è stato infatti un anno ricco di ...