Milan | Giroud | “Voglio restare e conquistare la seconda stella”

(Di martedì 21 novembre 2023) Intervistato da Le Journal de la Dimanche, il centravanti delOlivierha espresso tutto il suo amore verso i colori rossoneri: “Mi piacerebbe. Sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma non ne ho ancora parlato con il club.continuare e credo di avere le carte in regola per farlo. Posso essere ancora utile a questa squadra. Per me è stata una benedizione entrare a far parte di questo club“. Il transalpino ex Arsenal non ha poi nascosto qual è il suo obiettivo: “Fare una grande stagione ela, poi mi concentrerò per vincere l’Europeo“. Sabato però non potrà aiutare i compagni nella sfida contro la Fiorentina a causa del cartellino rosso rimediato a Lecce: “Ho preso un secondo cartellino dopo aver reagito ...