Jovic, niente cessione: vuole tenersi il Milan per andare all'Europeo

... dovrà convincere Pioli, Moncada e, non solo sé stesso. DOPPIO OBIETTIVO - La prima ... sta pensando di dargli una maglia da titolare , in un match fondamentale per il, che per Jovic può ...

Milan, Furlani interverrà al Social Football Summit | NEWS Pianeta Milan

Milan, Furlani: "L'intenzione è essere spesso a Dubai per ritiri e amichevoli" GianlucaDiMarzio.com

Milan aggiornamento su Leao verso il Dortmund

E' appena arrivato un piccolo aggiornamento sul possibile impiego di Leao nella delicata partita di Martedì contro il Borussia Dortmund.

Social Football Summit: prevista per domani la presenza di Furlani

Tra i nomi accostati al Milan sul calciomercato c’è quello di Colpani. Per il centrocampista del Monza aumenta la concorrenza ...