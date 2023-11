Milan-Fiorentina | le possibili mosse di Pioli e Italiano | le ultime novità

(Di martedì 21 novembre 2023)rappresenterà una delle sfide di cartello della 13^ giornata. Attenzione alle ultimissime indiscrezioni esi affiderà al solito 4-3-3, ma dovrà fare a meno di Leao e Giroud, quest’ultimo squalificato per due giornate Emergenza totale perin attacco, ma spazio comunque al 4-3-3. Il tecnico rossonero valuterà il da farsi nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Milan Vs Fiorentina : probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina - clamoroso cambio di modulo per Italiano in vista del Milan?

Milan-Fiorentina - tanti dubbi per Italiano : a destra possibile sorpresa

Emergenza Milan, Pioli pensa a una sorpresa

Se dovesse debuttare sabato nella partita tra, il classe 2008 diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A, superando il 18enne centrale del Bologna Wisdom Amey e altri ...

Verso Milan-Fiorentina, la Gazzetta: "Chukwueze, Okafor e Jovic: si attendono segnali" Milan News

Kayode e Beltran non recuperano. Cambio di modulo e cessioni: fantasie Viola News

COR. SPORT, Il mercato si scalda: due serbi nel mirino

La Fiorentina potrebbe continuare a pescare dai Balcani: il Corriere dello Sport rilancia infatti l'interesse viola per Petar Petrovic, difensore serbo classe 2005 attualmente in forza al ...

Milan, il rientro di Leao rischia di slittare: Dortmund più lontano

Per la super-sfida con i teutonici potrebbe non esserci il portoghese: con la Fiorentina le prove generali in vista della Champions ...