Milan | dopo la sosta si svuota l’infermeria

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Riprende il campionato edelsi: Pioli ritrova Calabria e Kjaer in difesa e Loftus-Cheek e Pulisic a centrocampo La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto suldelin vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida in campionato contro la Fiorentina e poi quella di Champions League con il Borussia Dortmund. Pioli ritrova finalmente vecchi e nuovi leader: Calabria e Kjaer per quanto riguarda la difesa, Loftus-Cheek e Pulisic dal centrocampo in avanti. I rossoneri riabbracciano pedine molto importanti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM