Milan-Borussia Dortmund | per Leao assenza quasi certa | non c’è mai pace

(Di martedì 21 novembre 2023) Rafael, attaccante del, non recupererà in tempo per la partita di Champions League contro il BVB del prossimo martedì 28 novembre

Batosta Leao: si allungano i tempi di recupero

...sta procedendo a rilento e non ci dovrebbe essere nemmeno per la sfida cruciale contro il... Non avere a disposizione Rafael Leao potrebbe complicare notevolmente i piani del, che dovrà ...

Milan-Borussia Dortmund, Cardinale presente a San Siro: sarà l'occasione per l'annuncio Spazio Milan

Milan, tra Champions e campionato: da qui a Natale si decide tanto. Il calendario Milan News

Corriere della Sera: "Milan, niente da fare per Leao: l'obiettivo è riaverlo il 9 con l'Atalanta"

Ieri a Milanello per le terapie - sta provando a rientrare per quel vero e proprio spareggio da 'dentro o fuori' in Europa. Ma, come evidenziato dal quotidiano torinese, ci sono… Leggi ...

Milan, che tegola: Leao verso il forfait contro il Borussia Dortmund

Rafael Leao, salvo miracoli dell’ultima ora, sarà il grande assente in Milan-Borussia Dortmund, gara in programma il prossimo 28 novembre a San Siro. Il Diavolo si giocherà una grande fetta della poss ...