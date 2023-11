Migranti | Tajani | “Niente navi ong in Albania | intesa non viola diritto Ue”

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Il protocollo d'tra Italia esui, "stabilisce che nei due centri non potranno trovarsi complessivamente più di 3milanello stesso momento. E che ipotranno arrivare nel porto albanese solo condelle autorità italiane, intervenute in operazioni di soccorso. Quindi non si potranno trainare i barconi degli