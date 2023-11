Migranti | risoluzione opposizioni | necessaria ratifica Camere protocollo Italia-Albania**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Ilfirmato tra il Governono e il Governo albanese 'per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria', di cui solo da pochi giorni risulta disponibile un testo ufficiale, pubblicato sul sito del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, a differenza di quanto avvenuto nell'immediatezza da parte del Governo albanese, prevede aspetti di cruciale rilievo sul piano giuridico e immigratorio". Si legge nellasottoscritta da Pd, Iv, Azione, Avs, Più Europa. "In particolare, tale accordo prevede la creazione, in territorio albanese, di alcune strutture gestite dalle competenti autoritàne 'secondo la pertinente normativana ed europea', stabilendo altresì che le eventuali controversie tra tali autorità e i ...