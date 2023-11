(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - La Camera "impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria,tramite un disegno di legge di ratifica, per un'efficace e urgente attuazione del Protocollo" Italia-sui. E' quanto si legge nelladisulle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul dibattuto accordo con Tirana. "Il Protocollo con l'- si legge nellafirmata da tutti i capigruppo di- rappresenta una forma innovativa di cooperazione che potrà essere preso aper future forme di cooperazione in ambito migratorioconimportanti; il Protocollo si pone infatti l'obiettivo ...

Migranti : opposizione lavora a risoluzione comune - ma per M5s testo autonomo

Migranti: da opposizioni risoluzione unitaria Pd - Iv - Azione - Avs e Più Europa, no M5S

Movimento 5 Stelle presenterà invece una sua

Migranti: risoluzione maggioranza, 'ratificare ddl su Albania, modello ... Il Dubbio

**Migranti: risoluzione opposizioni, necessaria ratifica Camere protocollo Italia-Albania** La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti: risoluzione maggioranza, 'ratificare ddl su Albania, modello anche con altri partner'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - La Camera "impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria, anche tramite un disegno di legge di ratifica, per un’efficace e urgente attuazione del Protocollo" It ...

Tajani: "Accordo con Albania non paragonabile a Gb"

Roma, 20 nov. – Contatti in corso a Montecitorio fra i gruppi parlamentari in vista del voto in aula di domani sulle risoluzioni collegate alle comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani s ...