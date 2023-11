(Di martedì 21 novembre 2023) Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, è intervenuto in Aula diaMontecitorio dopo le comunicazioni del ministro degli Esteritra Italia e. "Qualche ...

Migranti : Fratoianni - 'su Lucano non avevamo dubbi - solidarietà non può essere reato'

Fratoianni vive su Marte : tra i migranti non ci sono terroristi

Migranti e terrorismo islamico - Fratoianni fa finta di non vedere

Migranti : Fratoianni (Avs) - 'per l'Italia e per l'Europa un'altra pagina di vergogna'

Migranti, Fratoianni al governo: 'Sull'accordo con l'Albania vi siete arresi, bella notizia...'

Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, è intervenuto in Aula diaMontecitorio dopo le comunicazioni del ministro degli Esteri sull'accordotra Italia e Albania. "Qualche ...

Albania e Italia, diplomazia decisiva per l'accordo sui migranti ... Il Denaro

Migranti: Fratoianni (Avs), 'per l’Italia e per l’Europa un’altra pagina di vergogna' La Gazzetta del Mezzogiorno

Migranti, Fratoianni al governo: "Sull'accordo con l'Albania vi siete arresi, bella notizia..."

Migranti, Fratoianni sull'accordo tra Italia e Albania. «Vedo che vi siete arresi, ed è un bene. La posizione ragionevole delle opposizioni ha segnato un risultato, e ne siamo contenti».

Cecchettin: Fratoianni (Avs), ‘Amadori delirante, Valditara si vergogni e chieda scusa’

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “È evidente che Alessandro Amadori non può restare al suo posto continuando ad occuparsi di ‘educazione alle relazioni’ e non può più in generale occuparsi di istruzione dei ...