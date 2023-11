Migranti | anche Sudafrica chiude i confini | verso stop a chi chiede asilo

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilsi appresta are ie a respingere i. Il paese intende sospendere la sua adesione dalla Convenzione sui rifugiati dell'Onu del 1951 e dal Protocollo sullo status dei rifugiati del 1967 così da poter limitare l'immigrazione e operare i respingimenti dei rintiai loro Paesi di origine, laddove non siano considerati come pericolosi, ha anticipato il ministro degli Interni, Aaron Motsoaledi. Il "Libro bianco" del governo che Motsoaledi ha firmato prevede la "revisione" del sistema in modo da limitare i flussi migratori e non garantire diritti socio economici ai profughi, fra cui il diritto di lavorare, all'istruzione e alla richiesta di cittadinanza. L'idea del governono è quella di respingere i ...