Migliaia di persone al corteo a Padova per Giulia Cecchettin | “Bruceremo tutto” Cori contro Meloni e Salvini – Video

(Di martedì 21 novembre 2023)di ragazzi e ragazze hanno fatto rumore aalper ricordare, l’universitaria di 22 anni per il cui omicidio è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta. In testa al lungo serpentone di, uno striscione che recitava “ci vogliamo viv3 e liber3”. Durante iluna manifestante ha attaccato il governo guidato da Giorgiae la politica in generale per come hanno commentato la vicenda di. In risposta all’intervento sono arrivati dalla folla deila premier e il ministro dei Trasporti Matteo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Neuralink : migliaia di persone sono in lista d'attesa per farsi impiantare un chip nel cervello dalla società di Elon Musk

Antegnate - colpo da film alla Cam : 15 persone rubano capi firmati per centinaia di migliaia di euro

Gerusalemme - migliaia di persone in marcia : chiedono la liberazione degli ostaggi

Fiaccolata per Giulia Cecchettin a Vigonovo : migliaia di persone in piazza per ricordare la 22enne – Video

Giulia Cecchettin, un minuto di silenzio nelle scuole - In migliaia alle fiaccolate per la ragazza uccisa

Leggi Anche Caso Cecchettin, il padre di Filippo scrive a quello di Giulia: 'Perdono' Ina Padova per dire no alla violenza sulle donne Sonoleche lunedì sera hanno partecipato alla manifestazione organizzata a Padova in ricordo della 22enne di Vigonovo (Venezia). 'Se toccano una rispondiamo tutte', 'Nessuno appartiene a ...

Migliaia di persone in corteo a Padova per Giulia Cecchettin VeneziaToday

Fiaccolata per Giulia Cecchettin a Vigonovo: migliaia di persone in piazza per ricordare la 22enne –… Il Fatto Quotidiano

Giulia Cecchettin, il Gip: “Accoltellata a 150 metri da casa, a cosa è servito il nastro adesivo”. Filippo “può uccidere altre donne”

La ricostruzione del femminicidio nell’ordinanza di custodia cautelare. Oggi minuto di silenzio e rabbia nelle scuole ...

Violenze sulle donne, emergenza in Liguria. “Crescita dei reati preoccupante”

A Genova ogni mese più di cento indagini per reati in ambito familiare. Record di casi in Procura: rinforzato con la polizia locale il pool specializzato ...