Mida e Gaia di Amici sono una coppia | la reazione dell’ex di lui

Leggi su biccy

(Di martedì 21 novembre 2023) Nel quotidiano didi ieri pomeriggio abbiamo assistito alla nascita della quartadi questa edizione, quella formata da. Il cantante e la ballerina, infatti, da tempo si annusano a vicenda e negli ultimi giorni siavvicinati moltissimo e pare si siano anche scambiati un tenero bacio.dall’inizio della scuola hanno sempre avuto una simpatia particolare… #23 pic.twitter.com/wYLpbK2oh3 —Ufficiale (@Ufficiale) November 20, 2023 Ovviamente ladi lui non è tardata ad arrivare. In diretta su TikTok la ragazza ha risposto affermativamente alla domanda se le piace, sottolineando però di non ...