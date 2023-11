Michela Andreozzi e il marito Massimiliano Vado si sono lasciati? La separazione è vera | ma dal primo marito!

Leggi su donnapop

(Di martedì 21 novembre 2023)e ilappaiono come una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Eppure circola insistentemente la voce che si siano. Cosa c’è di vero? Di seguito tutta la verità! Leggi anche: Interviste POP:, la carriera nel cinema e la scelta di non avere figli Chi non...