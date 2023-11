“Mi viene da piangere” “Uomini e Donne” | Barbara De Santi crolla | Maria costretta ad intervenire

Leggi su tvzap

(Di martedì 21 novembre 2023) News TV. La puntata di ieri diha visto protagonistaDe, che è rimasta nuovamete delusa, in quanto non crede che tra lei e Marco possa nascere qualcosa. Il cavaliere non sembra essere preso da lei e per questo gli chiede di non lasciarle il numero. Poco dopoDe Filippi nota qualcosa di strano e prende una posizione. Leggi anche: “”, l’ex volto del programma è diventata mamma: il lieto annuncio sui social Leggi anche: “Non ce la faccio”: Addio al “Grande Fratello”, purtroppo sta maleDein lacrimeDeè uno dei volti storici che fanno parte del parterre del trono over die ...