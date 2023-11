Mercato auto Europa | quindici mesi consecutivi di crescita | a ottobre immatricolazioni a +14%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Inlecontinentali divetture hanno raggiunto quota 1.039.253, contro le 911.132 unità registrate a2022, facendo registrare un incremento del 14%. Si tratta del quindicesimo mese diconsecutiva per ildell’europeo (EU+EFTA+UK). Buono pure il bilancio dei primi diecidell’anno in corso: ad oggi, sono state targate 10.722.930 vetture, pari a unadel 16,7% sul periodo gennaio-2022; ma con un calo del 19,6% sullo stesso periodo del 2019, prima della pandemia e della guerra in Ucraina. “Se leprocederanno con lo stesso tasso didei primi dieciil 2023 si chiuderà ...