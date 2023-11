Meloni zittisce la Gruber | “Patriarcale io? Con quale coraggio strumentalizzano le tragedie”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) Giorgiaall’attacco di Lilli. La conduttrice di Otto e mezzo nella puntata di lunedì 20 novembre ha lasciato passare un messaggio, definendo la presidente del Consiglio come “un’espressione della cultura”. L’assunto – corroborato dalle ospiti Serena Dandini e la scrittrice Carlotta Vagnoli- ha percorso l’intera puntata incentrata sull’omicidio devastante di Giulia Ceccettin. La domanda rivolta a Francesco Specchia di Libero contiene già un’affermazione: “Tu scrivi sul tuo giornale che oggi la sinistra processa la destra “”. Non potrai negare che in Italia ci sia; e che questa destra- destra non la stia contrastando tanto”.lacon una foto: “io?…” “Non so come facciano certe ...