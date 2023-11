Meloni va a Berlino ma Bruxelles l' ha già ingabbiata

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 novembre 2023) La premier da Scholz con Giorgetti per firmare l’intesa Italia-Germania voluta dal governo Draghi. Sarà l’occasione per un punto sul nuovo Patto di stabilità, ma il giudizio sulla manovra economica porta acqua alla proposta tedesca improntata sull’austerity. Il Mes come merce di scambio