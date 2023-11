Meloni | E' ora di cambiare Istituzioni più veloci

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - "Qualcuno potrebbe pensare che parlare agli artigiani di Costituzione sia un po' folle, almeno fuori contesto, diciamo così, ma non lo è affatto. Perchè assicurare governi eletti dal popolo, governi stabili e con un orizzonte di legislatura, è la più potente misura economica che possiamo regalare alla nostra Nazione". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in un video messaggio all'Assemblea 2023 di Confartigianato imprese. "L'instabilità politica impedisce di portare avanti progetti di lungo periodo, avere una strategia e dare concretezza a una precisa visione di sviluppo. E l'Italia ha già pagato troppo, in passato, le conseguenze di tutto questo. È ora di, e dare alla Nazionepiù stabili, più efficienti e più- aggiunge -. Questo è il nostro obiettivo e sono certa che in ...