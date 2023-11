Meloni contro Gruber | Senza parole per chi mi accusa di cultura patriarcale

Leggi su agi

(Di martedì 21 novembre 2023) AGI - "Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo". Giorgiaaffida a Facebook una presa di posizione che subito dopo passa dal generale al particolare. "Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lillinella sua trasmissione di ieri sera - dice infatti la presidente del Consiglio - è che io sarei espressione di una. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di '' della mia famiglia. Davvero". La foto che accompagna il post su Facebook la ritrae infatti con la figlia Ginevra in braccio, a pochi giorni dalla nascita, insieme alla madre e alla nonna della stessa ...