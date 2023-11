Meloni contro Gruber | “Per attaccarmi strumentalizzano le tragedie”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 novembre 2023 – “Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche lepiù orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lillinella sua trasmissione di ieri sera è che io sarei espressione di una cultura patriarcale” E’ questa la replica della premier Giorgia, fatta sui suoi canali social, alle affermazioni rilasciate da Lillidurante la puntata di “Otto e Mezzo” andata in onda ieri sera, 20 novembre 2o23. Laavrebbe, infatti, avrebbe “attaccato” la premier perché secondo la conduttrice esprimerebbe “un cultura patriarcale. Ma la presidente del Consiglio non ci sta e replica a queste dichiarazioni pubblicando, insieme a queste righe, una foto che la ritrae con la figlia piccola, Ginevra, la ...