Mel Gibson non ha pubblicato un post sulla fine di Israele

(Di martedì 21 novembre 2023) Il 22 ottobre 2023 è statosu Facebook lo screenshot di un presuntodi Mel. L’attore statunitense avrebbe scritto «soon the end and they know it, that’s why they want to destroy everything in the way» (in italiano, «presto finirà e loro lo sanno, per questo vogliono distruggere tutto ciò che incontrano»). Nelè presente anche l’immagine di una clessidra stilizzata, simbolo del tempo che passa, colorata di blu e bianco, un rimando alla bandiera israeliana. Secondo questa condivisione,avrebbe quindiun contenuto contro lo Stato diche avrebbe i giorni contati. Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, l’informazione non trova riscontro su nessuna testata giornalistica. Inoltre, Mel ...