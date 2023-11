Medio Oriente | Hamas “Vicino l’accordo sulla tregua”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Possibile svolta in arrivo in. Il leader di, Ismail Haniyeh, ha annunciato che èun accordocon Israele. I negoziati tra le due parti si svolgono in Qatar, che funge da mediatore. L’annuncio potrebbe arrivare “a ore”. Secondo quanto emerge,consisterebbe in unadi cinque giorni che includerebbe un cessate il fuoco nei combattimenti di terra e limiti alle operazioni aeree israeliane nel sud di Gaza. I gruppi militanti palestinesi libererebbero 50-100 ostaggi, civili israeliani o di altre nazionalità, ma non soldati. In cambio, 300 palestinesi, tra cui donne e bambini, sarebbero rilasciati dalle carceri israeliane. – foto: Agenzia Fotogramma ...