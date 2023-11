Mediaset | cambia tutto | da Zelig a Ciao Darwin | palinsesto stravolto

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 21 novembre 2023) Novità in arrivo sulla rete ammiraglia di, dopo i repentinimenti neltelevisivo degli ultimi giorni. Nei prossimi giorni, su Canale 5 si apprestano a fare il loro debutto diverse novità, alcune delle quali tra le più attese del pubblico. Ecco cosa sta accadendo. Negli scorsi giorni era stato preannunciato che il Grande Fratello 2023 avrebbeto il secondo giorno di messa in onda. Alfonso Signorini aveva difatti annunciato in diretta che la nuova puntata avrebbe tenuto compagnia ai telespettatori nel corso della prima serata di mercoledì 15 novembre, per lasciare spazio giovedì sera a Io Canto Generation. Tuttavia, la controprogrammazione Rai, che con la messa in onda degli ATP Finals di Torino, ha spinto le retia fare dietrofront. La nuova programmazione ...