Mazzarri incontra Kvaratskhelia | il georgiano è tornato ad allenarsi a Castel Volturno Sky

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 novembre 2023) Si avvia alla conclusione l’ultima pausa delle nazionale del 2023. Dal prossimo weekend testa al campionato e alle coppe europee, club e allenatori possono programmare il tour de force senza il pericolo di infortuni in nazionale. Vale anche per Walterche piano piano accoglie i titolari del suo Napoli. Di Lorenzo presto darà il benvenuto al nuovo mister, a lui che è il capitano il compito di aiutare e accompagnarein questa avventura. Nel frattempo il tecnico toscano abbraccia già. A fornire gli aggiornamenti sul Napoli è l’inviato di Sky Sport, Massimo Ugolini: «Presto ci sarà l’abbraccio trae Di Lorenzo, a lui il compito di accompagnare il nuovo allenatore in questa nuova avventura. Oggi un altro incontro speciale e importante perché èad ...