Mazzarri cambia il Napoli | fa fuori completamente Garcia

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 novembre 2023) Il nuovo mister delstudia un nuovo piano tattico, che cancellerebbe totalmente il lavoro della precedente gestioneLa pausa Nazionali in corso, che oramai è alle battute finali, ha regalato alla stagione delun colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato. I risultati della prima parte di stagione e, sopratutto, il gioco messo in mostra danon ha mai accontentato tifosi e presidente, che ha quindi approfittato della sosta per estrometterlo dall’incarico. Subito dopo l’esonero del tecnico francese si pensava potesse sedersi sulla panchina delIgor Tudor, ma le richieste contrattuali del tecnico croato non sono piaciute a De Laurentiis. Quindi, colpo di scena. Tornain panchina, dieci anni dopo dall’ultima esperienza in azzurro. Il tecnico ...